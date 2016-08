haatuf.net Daawo: Xildhibaan Cabdiqaadir Jirde Oo Shaaca Ka Qaaday In Qoraalka La Horgeeyey Barlamaanku Aanu Ahayn Heshiis

Halkan hoose ka daawo Xildhibaan Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde oo Shaaca Ka Qaaday In Qoraalka la horgeeyey Barlamaanku aanu ahayn Heshiis, kaas oo daboolka ka qaaday xogo badan oo dahsoon oo aanay bulshadda Somaliland ogayn.