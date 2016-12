haatuf.net Haatuf Oo Xaqiijisay In Shirkadda BGP Ee Uu Wasiirka Macdantu Dhawaan U Ogolaaday Inay Shidaalka Ka Sahamiso Badda Somaliland Ay Ku Shaqeyso Rukhsad Ay Ka Haysato Somalia

Hargeysa,December 20,2016(Haatuf)-Shirkadda BGP Inc oo laga leeyahay dalka Shiinaha oo uu wasiirka Macdanta Xuseen Cabdi Ducaale (Wajixun) sheegay inuu 19/11/2016 la galay heshiis ay badda Somaliland kaga sahminayso shidaal la Account Suspended Account Suspended This Account has been suspended. Contact your hosting provider for more information. tuhunsanyahay inu ku jiro ayaa waxa hadda cadaatay in shirkadaasi ay ku hawlgali doonto rukhsad ay ka haysato dawladda Somalia .Shirkadda BGP heshiiska dhabta ah ee ay kaga shaqeyn doonto Somaliland ayaa ah mid ay la gashay dawladda Xamar 20 kii September 2015 taasoo uu wasiir Xuseen Ducaale ra’yul caamka ka qariyey. La soco Follow CONTACT US : haatufnews@hotmail.com COMMENTS