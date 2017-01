haatuf.net Suldaan Wabar Oo Dharwanaaje Soo Degay Kana Abaabulaya Ciidan Beeleed Uu Kula Dagaalamo Somaliland

Waxay aheyd dabayaaqadii 2015 markii shakhsiyaad shicib ah iyo saraakiil ka tirsan dawladda Somaliland ay iyagoo iskaashanaya waan waan iyo sulux ku soo xero galiyeen maleeshiyo beeleed falaago ah oo uu isla Suldaankaasi 2014 ka abaabulay xadka u dhaxeeya gobolka Awdal iyo Ethiopia taasoo mudadii ay jitay ku kacday falalbudhcadnimo. Suldaan Wabar oo dawladu ka cafiday fal dambiyeedyadii loo tirinayey inuu ka masuulka ahaa mudadii uu hogaaminayey maleeshiyo beeleedka ayaa isagu dib ugu laabtay dalka Kanada halkaasoo uu qaxoontinimo ku deganaa intii aanu falaagoobin.