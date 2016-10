haatuf.net Dameer Malab-sidaa Malab Muxuu Ka Yaqaan??

Bismilaahi Noloshaabageeddiyoo, gedgedoonka ku caanahe, hadaan waagii baryaa bildhaan iyo iftiin ku tusin hadaan aqoontu ku farinsaadaasha maqand oon,baroorta mar uun ka guur oo barwaaqo horsed ka noqo, bur iyo biyo mid uun bislee ileen dameer malab sida aqoontaadu la siman. Nolosha aduunka taalaa waxay ku dhisan tahay macno weyn oo rabaaniya waxaana ugu muhiimsan in alle la caabudo waxaase ilaahay aduunkan ugu talo galay in aduumihiisa ku imtixaano, mawduucaygu wuxuu ku koobnaan doonaa isbadalada fikri ee dadka lagu hago horumarna lagu gaadhsiiyo . Aduunkatagayeeaynudeeqahaiyodhaqaalahakasugnaaeewaraaqahahanjabaada ah inoosoodiramaahakuwomucjisorabaani ah kusocdaalle’nagargaargaar ah siinayoeewaa rag tashaday oo maskaxdoodaintiiwanaagsanaydkafaaideeyay, baltusaalefiicanaansooqaadowaxaajiraururocilmibaadhayaal oo ay kukulmaankhuburoudiyaarsaninaysidhab ahnoloshanhorseeduganoqdaan. Think tank “ a group of people who are read,discuss,think,write,usually to address and readdress a matter of vital importance to humanity” waa koox dad ah oo ku midoobay inay qayb ka noqdaan xalka dhabta ah ee noloshooda waxaanay daraaseeyaan wadooyin cusub oo horseeda nolol wanaagsan waxay suurtagaliyaan inay doodaan,akhrin,fikir iyo qoraal si loo helo macluumaad cusub waxaanay ka gaadheen guulo la taaban karo oo aynu wada arki karno inay aduunka intiisa kale gacantooda hoos keenaan . Dalladanwaynee Think Tank waxaahoosyimaadaururokakoobanilaaboqolaalururcilmibaadhayaaloo iskugujiradhamaandhinacyadanolosha oo dhan Political and economic think tanks,Acton Institute Allegheny Institute for Public Policy American Action Forum American Civil Rights Union American Enterprise Institute American Institute for Economic Research Berggruen Institute Bipartisan Policy Center Brookings Institution Analysis Group Atlas Economic Research Foundation Beacon Hill Institute Buckeye Institute Cato Institute Cascade Policy Institute Center for American Progress Center for Automotive Research Center for Development and Strategy Center for Economic and Policy Research Center for Freedom and Prosperity Center for Governmental Research Center for Immigration Studies Center for Media and Democracy Center for National Policy Center for Public Integrity Center for Public Justice Kuwaniwaaqaarkamidaururadacilmibaadhayaashaee ah eeka mid ah dallada wayn eeThink Tank gaarahaanDalkaMaraykankawaxaywaqtiwalbakujiraanbaadhitaancilmi oo hagakolbasida ay u rabaaninaydabargooyaanbaahiyahadadkoodaiyowadooyincusub oo usuurtagalinkarajihooyincusub oo nololeed. Natiijooyinkaururadanigaadheen. Aduunkawaxaa loo qaybiyaalabaqayboodqoloiyaguisticmaalayaal la yidhaahdotusaaleiphone7 ayaasoobaxayxagahorekaiibsanayaiyoqoloiyagu(inventions)Ikhtiraacayaal oo wixiiuuuuaduunkaintiisa kale kumashquulinlahaasameeyaba

Debit card waalafyar oo adag oo loo isticmaalosidiixisaabbangilacagaaddhigatayaad u isticmaalilahaydmarkaaaad u baahatowaxayinnagainoolamuuqataawaxyarbalseinkabadan lix sannoayaasidii loo samaynlahaacilmibaadhidloogujiray .

Democracy waanidaammaamul oodawladaMaraykankuabuurtaylagunafadhiisinayocidkastoo la tartamilahaydwaxaanaygaadhsiiyeendhamaandawladahaaduunkaintoodiibadnayngaarahaandawladahaislaamka oo manhajsamaawi ah haystaayaalagukhasbayinayqaataan

Funding waaqayboka mid qaababka wax loo gumaystoiyadoobaahidataalamaahetukalelasiidabargoynayo. Hadabba innaga aqoonteenii iyo caqligeena xikmadeedii ma cidkale ku xumeebaa , cid ku caybaa , ma hoos usii dhaadhacbaa , ma boogta dhaymada u baahan hala qodqodaa qaabkee aynu uga bixi karnaa dhibaatada bulsho ee umadeena haysata ? Aniga ahmedyasin ahaan waxaan qabaa inay jiraan 6 qodob oo isku cagsi ah natiijo kala duwana leh Sidee umad u dhisantaa?

Sidee umadd loo kiciyaa ?

Sidee umadd horumar loo gaadhsiiyaa Sadexda qodob ee kalena waxay cagsi ku yihiin sadexdaa qodob ee hore Sidee umaddi u dhaadhacdaa

Sidee umaddi uduntaa

Side umaddi taariikhda uga baxdaa Sidee umadd loo dhisaa ? Ummadiwaxaykudhisantaa fikrad , ruux, rabitaankaiyohadafkataariikhdaaduunkamay dhicintolaayeey in wax lagudhisodadyowgacarabtu 1000 sannoayaycarabahaayeen oo ay dawladkudhisikariwaayeen 13 sannogudaheednadawladayaykunoqdeenaduunkaqabsataywaaxiligiinabigucswhadafiyocadaaladuukahirgaliyaydhulkiicarabta .

ummadsidoo loo kiciyaa Ummadiwaxay loo kiciyaa in dib loo saxoaasaaskaisbadal oo allesheegay in qaaciidodahabiyajirto oo quraankakusheegaySurratulAnfal/suratulracdi “nimcaddaqoomsiinaykamaqaadnoilaaiyaguiskaqaadaan” Ummadiwaxay u baahantahaykhilaafka in lagasaaro,cadaaladhesho, in gaajadakabaxdohorumardhaqaalenagaadho,inwadaniyadiyokalgacallagubeero oo wadajirkuwadayagleelo. ummadsideehorumar loo gaadhsiiyaa. Waa in halgandhab ah lagalaa loo sabraadhibaatokasta oo kaahortimaadalagunatartamaasidiiwanaagaloogasaraynsiinlahaaintaxumahawada Qaybta kale eecagsi ah sideeumaddi u dhaadhacdaa Waxayummadi u dhaadhacdaawaaxagiisoomaalideemarkatalladodironinkiimaqashalagalaquustayoo uuhorseedonololiskawadasoohorjeedaxaasidkaiyoxiqdiqanabeertabagarsoorayaashuna oo dadkaahinasacabkamacno la aanugutuma “waaruntaawasiirwaaruntaa” hadawaakiiliqaybaallaahuakbar Sidee bay umaddi u duntaa Hees baa ahayd“waxaynabaddicadhootaymarkiicarridaba la danwaayay” jaahilnimaddamarka la dugsadoayaanidaamqalafsan oo dhaqanjaahiliyiiabuurmaamarkaasayqabyaaladuyeedhmodheergashaadaalinkuxoolayeeshaa Sideebayummadiitaariikhdaugabaxdaa Waxaykabaxdaamarkaxikmadduaduunka loo abuuray la hareermaroaawaymangolianamatataarkiiaduunkahaystayeedawladkasta u hanjabayaywaxaailaahaykuridaakhilaafbadaniyoxasad oo walaalnimada la fogeeyaagaalkanakajeclaadaanwaadhibaatadasoomalikudhacdamaalinbagobolkenyaiyoethopiasheeganayaan Gunaanadkaqoraalkayganiwaahadiiwadankeenaxaruncilmibaadhisrasmiyikajirtohalasooeegowaa in aynubal wax isbarbardhignaa oo istusnaa in aynucidlogudaynoaqoontana ta wax laguqabtoayaaugukhayrbadanaynu wax kuqabanosimutadawacnimo ah. W/qoray:Ahmedyasinsh Omar Ahmed furre Follow CONTACT US : haatufnews@hotmail.com COMMENTS