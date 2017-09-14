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كبير احزاب المعارضة بارض الصومال يعد لالغاء اتفاقية القاعدة العسكرية الممنوحة للامارات

هرغيسا 14 سبتمبر 2017(الهاتف العربى) اعلن حزب “وطنى” المعارض عن نيتة فى حا لة فوزهة بالانتخابات الرئاسية المقبلة بالغاء اتفاقية القاعدة العسكرية الا ماراتية التى وافقت حكومة ارض الصوما ل على ا قا متها على اراضيها في مستهل هدا العام.ومن المتوقع ان يخوض حزب وطنى الدى يعد اكبرتجمع للمعارضة فى البلاد الانتخابات المقرر اقامتها بارض الصومال شهر نوفمبر2017 ضد حزب كلمية الحاكم.

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