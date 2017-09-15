كلمة التحرير

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هرغيسا 15 سبتمبر 2017(الهاتف العربى)-لا خلاف على ان ميناء بربرة بحاجة ماسة للتطوير وتجهيزه با لمرافق الحيوية المناسبة لتقديم خد مات افضل واوسع بكثير عما هو علية الحا ل حاليا حتى يتمكن من تلبية متطلبات حركة الاسنيراد والتصدير وإعادة التصدير سواء داخل البلاد او على مستوى المنطقة نظرا لما سيترتب عن دللك من اثار إيجابية على قدرات البلاد لمواجهة تحديات التنمية.لد لك عندما قامت الحكومة فى مطلع العام الحالى بالتوقيع على إتفاقية للتعا ون والشراكة مع شركة موانى دبى العالمية لتطوير وتشغيل ميناء بربرة لمدة 30 عاما رحب الكثيرون بهده الخطوة بالرغم من الاساليب المخزية التى استخدمتها الحكومة لتمرير الإتفاقية ك دفع الرشاوى لاعضاء البرلمان للحصول على تايدهم بالاضافة الى إخفاء البنود الرسمية للاتفاقية وشروطها حتى يومنا هدا. المحير هو ان مستوى الخدمات بالميناء يشهد هبوطا مستمرا مند تسليم المرفأ لشركة موانى دبى لتطويرة وتشغيلة مما ادى الى تكاثر شكاوى العملاء خاصة تجار البضائع المستوردة والمصدرة نظرا للبطىئ فى عمليات التفريغ والتحميل.طبعا إطالة فترات الا نتظار الناتجة عن الوقت الكثير الدى تستغرقة عمليات التفريغ والتحميل الحق الخسائر المادية بعملاء الميناء.والغريب ان الادارة الجديدة للميناء لم تكترث لإيجاد حل لهدة المشكلة . بالعكس كلما وجهت اليهم شكوى اعتادوا التملص منها بالاتصال على باشا عول المتزوج على إبنة الرئيس سيلانيو للتدخل مما اعطى ثقلا جديدا للتفسيرات القائلة بان الإتفاقية المبرمة لتحسين اداء الميناء ليست سوى مشروع شراكة بين اسرة الرئيس وموانى دبى. و للحديث بقية. Follow CONTACT US : haatufnews@hotmail.com COMMENTS