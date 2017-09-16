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تعهد حزب وطنى المعارض بإلغاء الاتفاقيتين المبرمتين مع الامارات فى حالة فوزة بالانتخابات الرئاسية يلقى تاييدا متزايدا من الاساط الشعبية

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هرغيسا 16 سبتمبر2017 ( الهاتف العربى)- إعلان حزب وطنى المعارض بانه فى حا لة فوزه بالانتخابات ا لرئاسية سيعمل من اجل إلغاء الاتفاقيتين المبرمتين مع دولة الامارات العربية المتحدة والمتعلقتين بتأجير ميناء بربرة لشركة موانئ دبى وإنشاء قاعدة عسكرية بقرب بربرة لحساب الامارات لقى إرتياحا شعبيا واسعا كونة تزامن مع ازمة التفريغ البطئ للبضائع الدى يشهدة مينإء بربرة بعد تولى الشركة الإماراتية مسئولية إدارة مرافق الميناء مند مطلع العام اماضى وعدم إبداء الشركة اى إهتمام نحو إيجاد حل للمشكلة بالرغم من ا لشكاوى العديدة التى رفعها التجار والمواطنين الافراد حول تردى خذمات الميناء مما اثر سلبيا على الحركة التجارية.ويصعب على المستوردين فهم اسباب التباطئ فى إخراج بضائعهم من الميناء فى غياب اية زيادة ملحوظة فى حجم التناول بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى مع بروز إجماع كامل بان المرسى كا ن يقدم خذمات افضل بكثير عندما كانت تديره خبرات محلية حيث كانت عمليات التفريغ وإخراج البضائع من الميناء تستغرق وقتا اقصر بكثير وبكلفة اقل عما علية الحال فى الوقت الحاضر

يذكر ان حكومة ارض الصومال وافقت فى العام الحالى عتلى ان تقوم دولة الإمارات بإنشاء وإستخذام قاعدة عسكرية بارض الصومال ورغم الضجة الكبيرة التى اثيرت فى حينها حول الفوائد التى ستجنيها ارض الصومال من جراء التعاون مع الإمارات الا ان.الإتفاقيتين المذكورتين اعللاة خيبتا آمال الشارع التى كنت معلقة عليها.ويبد ان حزب وطنى المعارض قد استغل موجة الإستياء العام هذة لإعلان موقفة الجديد الداعى لإلغاء الإتفاقيتين المذكورتين فى حلة فوزهة بالإنتخابات الرئاسية المقبلة.

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